Появились новые доказательства тайной свадьбы Прилучного с Брутян «Комсомольская правда» обнародовала новые доказательства тайной свадьбы Прилучного и Брутян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Павел Прилучный

В интернете появились новые доказательства тайной свадьбы актеров Павла Прилучного и Зепюр Брутян. Согласно информации из базы данных юридических лиц Rusprofile, ИП Брутян Зепюр Аршаковна сменило название на ИП Прилучная Зепюр Аршаковна 25 июня. Внимание на это обратила «Комсомольская правда».

Издание отмечает, что смена названия ИП в случае смены фамилии — обязательная процедура, занимающая в среднем около полутора месяцев. Таким образом, возможная тайная свадьба была сыграна в начале мая.

Сама пара пока никак не прокомментировала появившиеся доказательства женитьбы.

Ранее Telegram-канал «НеМалахов» опубликовал документы, согласно которым Прилучный женился на Брутян. Если верить документации, брак был зарегистрирован 12 мая в Управлении ЗАГС по Наро-Фоминскому городскому округу.

Позднее актриса заявила, что ее роман с коллегой по сцене оказался «обманом». Она сообщила, что лишь снималась с Прилучным в одном проекте, однако никакой совместной жизни у них нет.