«Лев Ильич!»: Лиза Арзамасова впервые показала сына от Авербуха

Актриса Лиза Арзамасова впервые показала трёхмесячного сына от фигуриста Ильи Авербуха. На своей странице в Instagram она опубликовала трогательное видео, на котором ребёнок улыбается, лёжа на животе. Поделиться роликом звезда «Папиных дочек» решила в честь Дня сына.

Знакомьтесь, глаза в глаза, без прикрытия смайликами и сердечками, — Лев Ильич! — написала Арзамасова в соцсети.

Она рассказала, что её супруг трогательно поздравил сыновей с Днём сына, у старшего уже есть своя страничка в Instagram, у младшего «пока нет, а может, и не будет».

Кто знает, вдруг, когда он вырастет большим, все эти наши сетевые общения станут уже не актуальными? В такой хороший праздник решили не прятаться. Радуемся сами и вас хотим радовать этой обезоруживающей улыбкой, — подписала актриса ролик.

Сын Авербуха и Арзамасовой появился на свет 15 августа. Пара назвала новорожденного Львом.

Как сообщалось, Илья Авербух не поскупился на роды любимой и долгое время упорно трудился в Сочи, чтобы обеспечить роженице комфортные условия, суммарная стоимость которых составляет 1,3 млн рублей. При этом сама Арзамасова призналась, что не хотела бы видеть возлюбленного во время родов, так как для неё это «интимный момент».

Уже через полтора месяца после родов актриса вышла из декрета и вернулась в театр. В МХТ имени Горького она играет в спектакле «Нюрнбергский вальс», а в Театра наций — в постановке «Зимние заметки о летних впечатлениях». В обеих спектаклях ей предложены главные роли.