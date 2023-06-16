Аль Пачино, Эрнст, SHAMAN: 10 звездных пар с большой разницей в возрасте Рассказываем о селебрити, которые счастливы с женами на 20, 30 и 50 лет младше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Сергей Булкин/NEWS.ru

Константин и Софья Эрнст

60 лет назад состоялась свадьба Чарли Чаплина и Уны О’Нил. Для комика это был уже четвертый брак. С Уной они прожили 34 года и воспитали восемь детей. Этот неравный союз (разница составляла 36 лет) — не единственный среди звездных пар. NEWS.ru рассказывает об известных семьях, для которых большая разница в возрасте не стала проблемой.

Аль Пачино и Нур Альфалла — 52 года

Американский актер Аль Пачино начал встречаться с 25-летней Нур Альфаллой около четырех лет назад, когда ему было уже за 80. 16 июня 2023-го у них родился сын. Мальчика назвали Роман Пачино.

Отношения с Аль Пачино не были первыми для Альфаллы. В СМИ писали, что она встречалась с 74-летним певцом Миком Джаггером, 91-летним Клинтом Иствудом и миллиардером Николасом Берггрюном, которому было чуть больше 60 лет. Аль Пачино до Нур Альфаллы встречался с израильской актрисой Мейталь Дохан — она младше его на 39 лет.

Роберт Де Ниро и Тиффани Чен — 34 года

Оскароносный актер Роберт Де Ниро и инструктор по боевым искусствам Тиффани Чен начали встречаться в 2020 году. Пара не дает комментариев о своей личной жизни и тщательно скрывает свои перемещения. Однако недавно папарацци заметили 45-летнюю Чен на прогулке с новорожденным в Нью-Йорке. Она держала на руках ребенка, пока телохранитель шел позади и катил коляску.

Позже представитель актера подтвердил, что у 79-летнего Де Ниро родилась дочь. Это уже седьмой ребенок артиста.

Фото: Giada Papini Rampelotto/EuropaNe/Global Look Press Роберт Де Ниро и Тиффани Чен

Эммануэль и Брижит Макрон — 24 года

Президент Франции Эммануэль Макрон познакомился с будущей женой Брижит Озьер в 1993 году. Он был ее учеником и одноклассником дочери Брижит Лоранс. Их роман начался в 1994 году. Он мог закончиться скандалом из-за связи с несовершеннолетним, но семья Макрона переехала из небольшого города Амьен в Париж, связь влюбленных на время прервалась. Они встретились только через 10 лет. В 2006-м Брижит развелась, а через год вышла замуж за Эммануэля. На момент свадьбы жениху было 29 лет, невесте — 54 года.

Брижит Макрон популярна во Франции. Она поставила рекорд по количеству корреспонденции, приходящей на ее имя в Елисейский дворец. Каждый день первая леди получает по 200 писем благодарности от француженок за «личный пример красоты в любом возрасте». Для сравнения: бывшая первая леди Франции Карла Бруни получала по 35 писем в день.

Фото: www.imago-images.de/Global Look Press Эммануэль и Брижит Макрон

Илья Авербух и Елизавета Арзамасова — 22 года

Фигурист и актриса познакомились на съемках проекта «Лед и пламень», в котором Илья Авербух выступал продюсером. Елизавете тогда было 15, а Илье — 37 лет. Арзамасова участвовала в шоу вместе с двукратным чемпионом мира Максимом Стависким. Они дошли до финала и заняли второе место. После этого Авербух пригласил девушку сняться в шоу «Ледниковый период». 17-летняя актриса участвовала в двух ледовых представлениях Ильи Авербуха: «Тайна острова сокровищ» и «Винкс».

До свадьбы с фигуристом о личной жизни Арзамасовой не было ничего известно. Ей приписывали романы с певцом Родионом Газмановым и партнером по «Папиным дочкам» Филиппом Бледным. Но в интервью Елизавета отмечала, что с мужчинами ее связывают только дружеские отношения.

В сентябре 2020 года Авербух и Арзамасова пришли на шоу «Вечерний Ургант», где впервые рассказали о своих отношениях.

«Мы рассказывать ничего не хотели. Но ваша программа — это единственное место, где расскажем. Еще бы к Владимиру Владимировичу Познеру пришли, но туда вдвоем не зовут. Вот мы здесь. Мы вместе. Мы счастливы. Всё», — говорил Авербух.

В конце года пара поженилась, а в августе 2021-го у Лизы и Ильи родился сын.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Илья Авербух и Елизавета Арзамасова

Олег Табаков и Марина Зудина — 30 лет

Олег Табаков и Марина Зудина познакомились в ГИТИСе. Он был мастером на курсе актерского факультета. Она — его студенткой. После окончания института молодую актрису Марину Зудину приняли в труппу «Табакерки», художественным руководителем которой был Табаков.

Они начали тайно встречаться, когда актер был еще женат. Он не решался уйти из семьи из-за двоих детей. Так продолжалось 10 лет. В 1994 году Табаков развелся с первой женой Людмилой Крыловой и официально женился на Марине Зудиной. Через год у них родился сын Павел, в 2006-м на свет появилась дочь Маша. Табакову на тот момент было 70 лет. Они прожили в браке более 30 лет.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Олег Табаков и Марина Зудина

Константин и Софья Эрнст — 27 лет

Константин Эрнст и Софья Заика познакомились в 2013 году во время организации шоу-программы к открытию Олимпийских игр в Сочи. Он — генеральный продюсер Первого канала, она — его личная ассистентка. Год влюбленные не афишировали отношения, но в 2014-м Константин Эрнст появился на одном светском мероприятии вместе с Софьей. Уже через два года стало известно о рождении первой дочери Эрики, еще через год — второй дочери Киры.

А в 2020-м у пары родился сын, имя которого они до сих пор держат в секрете.

Софья и Константин официально поженились только в 2019-м.

Сегодня Софья Эрнст воспитывает детей, снимается в кино и сериалах, играет в спектаклях МХТ им. Чехова.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Константин и Софья Эрнст

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова — 43 года

Летом 2018 года стало известно о возможном разводе Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Тогда же выяснилось, что причина разлада в семье юмориста — молодая помощница Петросяна Татьяна Брухунова. На тот момент артисту было 74 года, Татьяне — 30 лет.

Брухунова пришла работать к Петросяну, когда училась на втором курсе института. Татьяна была ассистентом артиста, со временем их деловые отношения перешли в личные, но узаконить их получилось не сразу. Влюбленным пришлось скрывать роман почти 15 лет. Они расписались сразу после развода Петросяна и Степаненко в декабре 2019 года.

Сейчас Татьяна является концертным директором мужа. 13 марта 2020 года у Петросяна и Брухуновой в Дубае родился сын Ваган.

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая — 36 лет

На момент знакомства Кончаловскому было 59 лет, Высоцкой — 23 года. Андрей и Юлия встретились на кинофестивале «Кинотавр» в Сочи в 1996 году. Они столкнулись в лифте отеля «Жемчужина». Кончаловский в шутку предложил девушке не выходить на шестом этаже, где был расположен ее номер, а прокатиться с ним на девятый. Юлия согласилась.

С тех пор они больше не расставались. Высоцкая вышла замуж за Кончаловского в 25 лет, несмотря на 36-летнюю разницу в возрасте. Для Кончаловского это был уже пятый брак. Отношения с Высоцкой стали самыми продолжительными — они вместе уже 24 года, у пары двое детей.

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая

Александр Градский и Марина Коташенко — 32 года

Отношения Градского и Коташенко начались в начале нулевых. К тому моменту Градскому было 55, Марине — 22 года.

«Я встретил Марину на улице. Подъехал на машине к девушке, как мне показалось, небесной красоты. И решил: если я с ней не познакомлюсь, никогда себе этого не прощу. Хотя я был в тот момент не в лучшей форме для знакомства — грязный, возвращался со стройки. Не было никакой уверенности, что она захочет со мной знакомиться. И тогда я сказал сакраментальную фразу: „Девушка, у вас есть шанс прикоснуться к истории“. И заржал, как бы стесняясь. Марина ухмыльнулась, поскольку не только не узнала меня в лицо, но и вообще не знала, кто такой Градский, но взяла мой телефон. А через две недели перезвонила», — рассказывал композитор.

Их отношения продлились 18 лет до смерти артиста в ноябре 2021 года. Марина родила Градскому двух сыновей — Александра (2014) и Ивана (2018). Пара узаконила отношения незадолго до ухода Градского из жизни.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Александр Градский и Марина Коташенко

SHAMAN и Елена Мартынова — 14 лет

Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, к 30 годам женился дважды. Первой избранницей артиста стала преподаватель вокала Мария Рощупкина, с которой тот познакомился в родном городе Новомосковске. Женщина была на 6 лет старше Ярослава. У них родилась дочь Варвара.

Во второй раз Дронов женился на Елене Мартыновой, заместителе генерального директора по стратегическим коммуникациям компании «Мегафон». Она старше певца на 14 лет.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru SHAMAN (Ярослав Дронов)

«Знакомство с Ярославом перевернуло мою жизнь и мое сознание. С первых минут он поразил меня своим внутренним светом, бескомпромиссной искренностью, глубиной и масштабом личности, а также безошибочным умением отделять зерна от плевел», — написала Елена Мартынова в своих социальных сетях под постом о пятилетнем юбилее свадьбы.

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