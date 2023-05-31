Психолог объяснил, почему женщины отдают предпочтение «папикам» Психотерапевт Мансурова назвала детский опыт причиной выбора женщинами мужчин старше себя

Фото: shutterstock.com

Женщины могут выбирать в партнеры мужчин намного старше себя, так называемых «папиков», из-за детского опыта, как негативного, так и позитивного, рассказала психотерапевт Ирина Мансурова. В разговоре с LIFE.ru она отметила, что порой причиной таких предпочтений становится наглядный пример гармоничных отношений, в которых отец был взрослее матери. Также причиной может быть поиск в спутнике человека на роль родителя, от которого в детстве не удавалось получить эмоций.

Может быть, девушка сама росла в семье, где папа был старше и у нее есть наглядный пример гармоничной семьи. Или, напротив, отец был холодный и отстраненный либо его вообще не было, и тогда девушка в спутнике ищет замещающую роль папы, неполученные эмоции и тепло, — пояснила Мансурова.

По словам психотерапевта, такой союз при этом может быть действительно удачным. Специалист уточнила, что взрослые мужчины имеют жизненный и сексуальный опыт, готовы к созданию семьи. Женщины воспринимают их как стабильных и надежных, а также чувствуют себя под защитой. Кроме того, девушки ожидают от таких партнеров верности, когда вступают в отношения.

Мансурова подчеркнула, что иногда женщин привлекают социальный статут и стабильный доход взрослых мужчин. Психотерапевт призвала не осуждать девушек за такие предпочтения, так как они подсознательно переживают не только о себе, но и о будущих детях. Она пояснила, что финансовое положение действительно важно для создания стабильных отношений.

Ранее стало известно, что 83-летний актер Аль Пачино и его 29-летняя молодая возлюбленная кинопродюсер Нур Альфаллах ждут ребенка. Альфаллах находится на восьмом месяце беременности. Это будет четвертый ребенок Аль Пачино.