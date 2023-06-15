Эрнст отреагировал на вопрос о возвращении Урганта и Познера в эфир Эрнст отказался отвечать на вопрос о возвращении Урганта и Познера в эфир Первого канала

Фото: Фотобанк «Росконгресс»

Константин Эрнст

Директор Первого канала Константин Эрнст не стал отвечать на вопрос журналиста NEWS.ru на полях ПМЭФ-2023 о возвращении телеведущих Владимира Познера и Ивана Урганта в эфир телеканала. Корреспондент попросил назвать сроки возвращения шоуменов на ТВ, однако глава Первого канала отказался давать комментарии.

Я не буду отвечать на ваш вопрос, — сказал Эрнст.

Несколько развлекательных программ, включая «Вечерний Ургант» и «Познер», временно прекратили выходить на Первом канале с конца февраля 2022 года. Пресс-служба телеканала пояснила, что принято решение сосредоточиться на актуальных программах. В сентябре 2022 года гендиректор Первого канала Константин Эрнст объявил о поэтапном возвращении развлекательных шоу на телеэкраны.

Телеведущий Иван Ургант ранее пришел на премьеру фильма «Вызов», снятого на МКС, после слухов об уходе с Первого канала. В феврале СМИ писали, что телеведущий покинул РФ и уволился с Первого канала, где он вел передачу «Вечерний Ургант». Телеканал позже опроверг информацию о его увольнении. Сам телеведущий отметил, что еще вернется в эфир.