Евгения Петросяна выписали из больницы

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Евгений Петросян

Народный артист РСФСР, известный комик Евгений Петросян выписался из больницы после плановой проверки здоровья, об этом он сообщил РИА Новости. Его жена Татьяна Брухунова ранее рассказывала, что 77-летний Петросян находится на плановом медицинском осмотре и с ним все в порядке.

Какие-то плановые проверки бывают, какие-то болезни. Я проверился, вышел. Я жив, здоров. Сказать вам, что я полностью здоров — это глупости. Я инвалид второй группы, между прочим, — сказал артист.

Telegram-канал «112» утверждает, что Петросяну диагностировали стенокардию. Врачи назначили артисту амбулаторное лечение. Канал также утверждает, что несколько лет назад народный артист РСФСР пережил малоинвазивную операцию на сердце, где ему поставили несколько стентов.

1 мая Telegram-канал Mash сообщил о госпитализации Петросяна в Москве. 77-летнему артисту стало плохо в его квартире в Хамовниках, у него сильно закружилась голова. Mash указал, что жена вызвала карету скорой помощи. Прибывшие медики настояли на госпитализации.

В середине апреля стало известно о госпитализации во Франции 94-летнего отца Марин Ле Пен Жан-Мари. Политик почувствовал себя плохо, после чего его доставили в больницу в Париже. Врачи пришли к выводу, что недомогание Ле Пена связано с сердечной недостаточностью.