Во Франции госпитализировали 94-летнего отца Марин Ле Пен Point: 94-летний французский политик Жан-Мари Ле Пен госпитализирован в тяжелом состоянии

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Согласно информации издания Point, основатель крайне правой французской партии «Национальное объединение» (ранее известной как «Национальный фронт») Жан-Мари Ле Пен был госпитализирован в тяжелом состоянии. 94-летний политик почувствовал себя плохо 15 апреля во второй половине дня, и его доставили в больницу в парижском регионе Франции.

Врачи предполагают, что недомогание Ле Пена может быть связано с сердечной недостаточностью. Стоит отметить, что в 2022 году Жан-Мари Ле Пен уже был госпитализирован с легкой формой инсульта.

Ранее дочь Ле Пена, Марин Ле Пен заявила, что правительство Франции создало в стране условия для «социального взрыва». По ее словам, причиной тому стала пенсионная реформа. Она также подчеркнула, что не намерена участвовать «в тушении пожара», под которыми она подразумевает протесты населения. По словам Ле Пен, «ключи к политическому кризису» были только у президента страны Эммануэля Макрона, однако он предпочел «дать пощечину» народу Франции.

Кроме того, она выразила мнение, что власти Франции возвращают страну в каменный век из-за энергетической войны с Россией, которую глупо вести, когда у страны нет собственной энергии.