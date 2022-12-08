Ле Пен заявила о возвращении Франции в каменный век из-за санкций против РФ

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Власти Франции возвращают страну в каменный век из-за энергетической войны с Россией, которую глупо вести, когда у страны нет собственной энергии, заявила лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Политик в эфире радиостанции RTL подчеркнула, что для французов санкции имеют более тяжелые последствия, чем для самой России. Планируемые отключения электричества зимой Ле Пен назвала результатом недальновидности, передало РИА Новости.

Нельзя вести энергетическую войну против России, когда у нас самих нет энергии. Это глупо. <...> Мы живем в XXI веке, мы являемся шестой мировой экономикой, а власти объясняют нам, что мы возвращаемся в каменный век, потому что у нас не будет электричества и нужно жить, значительно уменьшив отопление, потому что французам оно больше не по карману — и вы рассчитываете, что это пройдет гладко? — заявила политик.

Энергоресурсы являются первой необходимостью на фоне дефицита, сказала Ле Пен. Лидер крайне правой партии убеждена, что антироссийские санкции не должны затрагивать сферу энергетики.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 7 декабря объявила о готовящемся девятом пакете санкций, в который войдут дополнительные ограничения против энергетического сектора РФ. Евросоюз также намерен запретить инвестиции в горнодобывающую отрасль страны, наложить санкции еще на три банка и включить в список еще 200 физических лиц и организаций.