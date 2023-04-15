Авербух отреагировал на включение в черный список Зеленского Авербух — о включении в черный список Зеленского: ну внесли и внесли

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Илья Авербух

Тренер и хореограф по фигурному катанию Илья Авербух в беседе с NEWS.ru заявил, что ему все равно на включение своего имени в санкционный список Украины. Он подчеркнул, что находится в России и продолжит работать внутри нее. По его словам, до разговора с журналистом он и не слышал о том, что против него ввели санкции.

Ну, не знаю. Я от вас это узнал. Никак я бы это не прокомментировал. Я со своей страной, я в своей стране. Ну внесли в список и внесли. Продолжаем работать вместе с моей страной, — сказал Авербух.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции в отношении граждан России, в числе которых и был Авербух. Помимо него, под украинские санкции попали около 80 спортсменов из России, включая фигуристов Ивана Букина, Никиту Кацалапова, Дмитрия Алиева и Елизавету Туктамышеву; футболистов Игоря Акинфеева, Юрия Газинского и Динияра Билялетдинова. Кроме них под санкции попали лыжница Вероника Степанова и гимнасты Артур Далалоян и Светлана Хоркина.

До этого новые антироссийские санкции ввела Канада. Они затронули 14 граждан РФ и 34 организации. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что очередные санкции в том числе вводятся в отношении лиц, связанных с ЧВК «Вагнер».