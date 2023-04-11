Канада наложила санкции на компанию Пригожина Канада расширила санкции против России

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Евгений Пригожин

Канада расширила санкции против России, новые ограничительные меры коснулись 14 физических лиц и 34 организаций. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что очередные санкции в том числе вводятся в отношении лиц, связанных с ЧВК «Вагнер». Кроме того, страна ввела ограничения в отношении девяти предприятий, связанных с финансовым сектором Белоруссии, передает ТАСС.

Канада также ввела санкции против главы Татарстана Рустама Минниханова, замглавы Минобороны РФ Николая Панкова, в отношении авиакомпании «Волга-Днепр» и ее главы Алексея Исайкина.

По данным Telegram-канала BRIEF, под канадские рестрикции в том числе попала компания «Конкорд менеджмент и консалтинг», принадлежащая предпринимателю Евгению Пригожину.

В марте Канада ввела санкции на импорт железа, алюминия и стали из России. Канадские власти запретили любому гражданину в стране и за ее пределами ввозить или покупать данную продукцию из РФ.

В феврале Оттава также включила в санкционный список МИА «Россия сегодня», а также 15 структур и 38 физлиц, обвинив их в распространении «дезинформации и пропаганды». В частности, под ограничения попали заместитель главреда медиагруппы Дмитрий Горностаев, ведущий ВГТРК Сергей Брилев и военкор Евгений Поддубный. Рестрикции также коснулись ряда российских деятелей культуры, среди которых Михаил Боярский, Николай Басков, Олег Газманов, Полина Гагарина, Лариса Долина, Виктория Дайнеко, Ирина Аллегрова и другие.