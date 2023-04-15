Зеленский ввел санкции против Авербуха, Акинфеева и 78 спортсменов из РФ

Фото: president.gov

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении граждан России, в числе которых фигурист Илья Авербух и футболист Игорь Акинфеев. Всего под рестрикции попали более 80 спортсменов из РФ.

Ограничения Киева распространяются также на фигуристов Ивана Букина, Никиту Кацалапова, Дмитрия Алиева и Елизавету Туктамышеву, коллег Акинфеева — Юрия Газинского и Динияра Билялетдинова. Кроме них под санкции попали лыжница Вероника Степанова, гимнасты Артур Далалоян и Светлана Хоркина.

Ранее США в очередной раз расширили санкции в отношении России. Под их действие подпали вице-премьер России Марат Хуснуллин и еще более 30 россиян, Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия», оператор связи «МегаФон», горно-металлургический холдинг «Металлоинвест» и ЧВК «Патриот».

До этого новые антироссийские санкции ввела Канада. Они затронули 14 граждан РФ и 34 организации. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что очередные санкции в том числе вводятся в отношении лиц, связанных с ЧВК «Вагнер».