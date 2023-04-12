США ввели санкции против оператора, патриотов и вице-премьера России США ввели санкции против «Мегафона», Юнармии и Хуснуллина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

США ввели санкции против вице-премьера России Марата Хуснуллина, сообщает Минфин Соединенных Штатов. Под ограничения также попало всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение Юнармия, оператор связи «Мегафон», горно-металлургический холдинг «Металлоинвест» и ЧВК «Патриот».

Также санкции коснулись более 30 физических и около 90 юридических лиц из России, а также граждан Венгрии и Кипра и предприятий, расположенных на острове.

Под ограничения попал основанный предпринимателем Алишером Усмановым холдинг USM.

Усманов имеет в своем распоряжении широкую сеть предприятий в офшорах, а через членов его семьи он может проводить финансовые операции, что потенциально позволяет ему обходить санкции, — указали в Минфине.

11 апреля Канада расширила антироссийские санкции. Новые ограничения коснулись 14 физических лиц и 34 организаций. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что очередные санкции в том числе вводятся в отношении лиц, которые имеют отношение к ЧВК «Вагнер». Кроме того, страна ввела ограничения в отношении девяти предприятий, связанных с финансовым сектором Белоруссии.

В ответ Россия закрывает въезд для 333 граждан североамериканской страны. Речь идет о представителях канадского руководства, парламентариях, спортсменах и не только. Въезд запрещен для канадцев, которые причастны к распространению «оголтелой русофобии».