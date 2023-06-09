Озвучены гонорары самых высокооплачиваемых звезд российского шоу-бизнеса SHAMAN и Шнуров вошли в топ самых высокооплачиваемых звезд российского шоу-бизнеса

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

SHAMAN

С начала специальной военной операции список самых высокооплачиваемых звезд российского шоу-бизнеса заметно изменился. В топе оказались певец Сергей Шнуров с группой «Ленинград», который получает около 13,1 млн рублей, и исполнитель Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, рассказал сотрудник букингового агентства в беседе с KP.RU. За один корпоратив молодому певцу могут заплатить около 8,8 млн рублей.

Корпоративы SHAMAN подходят не все, он печется о своей репутации и конфиденциальности. Зажигать в духе эх гуляй-разгуляй, что, например, хорошо получается у Николая Баскова, он не станет. Зато с удовольствием выступит на празднике какого-нибудь крупного бизнеса, где соберутся мужчины в пиджаках, — подчеркнул эксперт.

Также востребованным остается Гарик Сукачев — он тоже может получить около 8,8 млн рублей за корпоратив. Правда, как уточнил эксперт, сейчас он редко принимает заказы из-за проблем со здоровьем. В районе семи-восьми млн рублей обойдется выступление певцов Николая Баскова и Филиппа Киркорова. Басков при этом зарекомендовал себя как прекрасный ведущий на корпоративах. Киркоров не часто берет заказы, но отрабатывает их на все 100%, добавил эксперт. Также публика любит Леонида Агутина. Корпоратив с ним обойдется в 3,5 млн рублей.

Среди ведущих популярностью пользуются Иван Ургант и Дмитрий Нагиев. Первый, как правило, выступает для интеллектуальных «тусовок» или бизнесменов. Его гонорар составляет около 6,6 млн рублей. Нагиев получает примерно 5,3 млн рублей за корпоратив. Эксперт уточняет, что ведущий знает себе цену и «не станет брататься с заказчиками».

На пике популярности среди молодых исполнителей также оказались Anna Asti и JONY. Певица часто берет заказы и получает за них около 4,4 млн рублей. Уход из группы и запрет на исполнение старых хитов дал ей мощный толчок. При этом новая солистка группы Artik & Asti оказалась в невыгодном положении: публика не очень хорошо ее приняла, отметил эксперт. JONY востребован среди молодых блогеров и взрослой публики. Эксперт подчеркнул, что певец всегда «поет живьем» и у него «шикарный голос». За корпоратив ему платят около 2,2 млн рублей.

После 24 февраля 2022 года многие популярные артисты покинули Россию, выступив против спецоперации. Так, Noize MC (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) переехал в Литву. Он проводит благотворительные концерты и собирает средства в поддержку украинского народа. 1 июня Кузьминский суд Москвы оштрафовал артиста по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ «Нарушение порядка деятельности иностранного агента».