Внучка Чарли Чаплина заявила об усталости от стереотипа «плохих русских»

Фото: Lev Radin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Уна Чаплин

Внучка Чарли Чаплина Уна Чаплин заявила об усталости от образа «алохих русских» в западном кинематографе. Актриса отметила, что тема «плохих русских» стала более актуальной из-за событий на Украине, приводит слова внучки великого смешного The Independent.

В интервью, которое актриса дала газете, обсуждалась ее роль в новом британско-американском фильме «Госизмена», где присутствуют «плохие русские» и «хорошие британцы».

Я так устала от того, что россияне — плохие парни. Даже не могу описать. Может, наконец кто-то придумает лучший стереотип, с которым можно было бы работать, — сказала Чаплин.

Внучка Чарли Чаплина сыграла в более чем 40 фильмах и сериалах. Она известная по работам в «Игре престолов», «Шерлоке», «Аватаре».

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предложил ввести на законодательном уровне ответственность за русофобию вплоть до уголовной. Он добавил, что необходима единая система защиты граждан, подвергшихся преследованию в других государствах.