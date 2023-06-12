Супруга Эрнста разрыдалась во время речи мужа в Кремле

Фото: Пресс-служба президента РФ

Софья Эрнст

Супруга продюсера, гендиректора Первого Канала Константина Эрнста эмоционально отреагировала на речь своего мужа в Кремле. Актриса Софья Эрнст снимала супруга на камеру смартфона и плакала, соответствующее видео опубликовало РИА Новости в Telegram.

12 июня, в День России президент страны Владимир Путин наградил вручил Эрнсту награду за создание снятого в космосе художественного фильма «Вызов» — первой картины, часть которой была отснята на борту Международной космической станции (МКС). Эрнст получил государственную премию в области литературы и искусства 2022 года. Этой же награды были удостоены актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.

Путин ранее назвал фильм уникальным событием для мирового кинематографа, так как это первая художественная картина, снятая на борту МКС.

В рамках проекта 5 октября 2021 года на МКС отправился первый в истории киноэкипаж — актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров. На борту станции было 12 съемочных смен, на Земле состоялись 53 съемочные смены. По сюжету картины торакальный хирург Женя за месяц должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы спасти космонавта.