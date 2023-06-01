«Уже не по залету»: Дибров объяснил преимущества позднего отцовства Дибров, у которого растут трое сыновей, назвал основные плюсы и главный минус позднего отцовства

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Дибров с женой и сыном

Телеведущий Дмитрий Дибров, у которого растут трое сыновей 13, 9 и 8 лет, в беседе с NEWS.ru назвал основные плюсы и главный минус позднего отцовства. По его мнению, главное преимущество заключается в осознанности.

Дибров отметил, что после того как 13 лет назад у него и модели Полины Наградовой-Дибровой родился наследник, несколько друзей-ровесников вскоре также «отправились в роддом за детишками». У большинства уже есть взрослые дети (у Диброва — сын и дочь от предыдущих отношений. — NEWS.ru). Теперь телеведущему захотелось передать свой жизненный опыт и знания младшим детям.

В этом возрасте дети уже рождаются не по залету, а по зову души. Общение с ними вызывает ни с чем не сравнимую радость. И ты уже знаешь, как нужно правильно их воспитывать, — подчеркнул телеведущий, отметив, что воспитывает сыновей в творческой атмосфере, прививая им навыки труда и здорового юмора.

Свое общение с сыновьями Дибров сравнил с взаимоотношениями главного героя известной советской картины «Усатый нянь» с детьми — «с добрым юмором».

Дибров отметил, что в позднем отцовстве есть и один огромный минус. Телеведущий привел в пример своего близкого друга — художественного руководителя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского. По словам Диброва, Грачевский был одним из тех, кто «посмотрел на меня и тоже побежал в роддом».

Младший ребенок — сын Филипп — появился на свет, когда Грачевскому было 70 лет. Дибров считает, что кинорежиссер был очень хорошим отцом, но, к сожалению, не успел в полной мере насладиться этой радостью.

Видели бы вы, какой папаша из Бори вышел классный! Но есть и минусы — мы не знаем, сколько нам осталось, иногда бывает, что и недолго, — с горечью констатировал телеведущий.

Он считает смерть Грачеввского чудовищной несправедливостью: «какой-то коронавирус такого важного для всей нашей культуры человека унес».

В память о режиссере 1 июня в Москве открывается международный детский кинофестиваль «Грачевский».

Дибров, который вошел в состав команды организаторов фестиваля, высказал пожелание, чтобы кинофестиваль стал ежегодной традицией и «настоящим праздником детства». Все трое сыновей телеведущего уже снимались в «Ералаше». По словам Диброва, они пока задействованы не в главных ролях, а в массовке.

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