Путин присвоил звание народного артиста актеру из «Папиных дочек» Путин присвоил звание народного артиста Российской Федерации актеру Андрею Леонову

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Президент России Владимир Путин присвоил актеру Андрею Леонову звание народного артиста, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации. Леонов наиболее известен по роли Сергея Васнецова, многодетного отца в сериале «Папины дочки».

За большие заслуги в развитии театрального и кинематографического искусства присвоить почётное звание «Народный артист Российской Федерации» Леонову Андрею Евгеньевичу — актеру государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Московский государственный театр «Ленком Марка Захарова», — сообщается в указе.

Андрей Леонов — российский актер театра, кино, озвучивания и дубляжа, сын народного артиста СССР Евгения Леонова. Помимо «Папиных дочек» он снимался в фильмах «Обыкновенное чудо», «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», телеспектаклях «Юнона и Авось», «Поминальная молитва», сериалах «Есенин» и «Ивановы-Ивановы».

Ранее в разговоре с NEWS.ru режиссер, теле- и радиоведущий, кинокритик Давид Шнейдеров сказал, что продолжение сериала «Папины дочки» будет успешным только в случае, если сценаристы сделают историю про детей уже повзрослевших «папиных дочек». По его мнению, история об уже взрослых девушках и их проблемах будет не так интересна, так как это «не боевик и не эротика».