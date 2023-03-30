30 и 31 марта в театре им. Вахтангова пройдут премьерные показы спектакля «Павел I» с заслуженным артистом РФ Александром Олешко в заглавной роли.
Режиссером постановки о российском императоре выступила режиссер Наталья Ковалева. В основу спектакля легла ее собственная сценическая версия, созданная по произведениям Дмитрия Мережковского и Евгения Симонова. Вместе с Александром Олешко в спектакле играют народный артист России Евгений Карельских, заслуженные артисты РФ Игорь Карташев, Олег Макаров, Елена Сотникова, Михаил Васьков, Александр Рыщенков, Андрей Зарецкий.
Самый известный образ императора Павла I был создан в кино — в фильме Виталия Мельникова «Бедный, бедный Павел». Эта лента, как и вахтанговская премьера, основана на сочинениях Мережковского.
«История Павла I — очень русская история, бурная, противоречивая. Личность его — человека неординарного, любознательного, образованного, остроумного, способного к поэтической импровизации и при этом болезненно самолюбивого, нервного — не может оставить равнодушным. Кто-то говорит о нём „идиот“, а кто-то называет „гением“. Но истина всегда посередине», — рассказала режиссер.
По ее мнению, «самым горячим желанием Павла I было сделать всех счастливыми». Создатели спектакли призывают «услышать время, заглянуть в свою историю, присмотреться к личности Павла I и увидеть в нём глубокое человеческое страдание, чтобы задуматься о нас сегодняшних».
Кадры из спектакля «Павел I» — в галерее NEWS.ru.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Александр Олешко в роли императора Павла I в сцене из спектакля «Павел I» в сценической версии и постановке Натальи Ковалёвой
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Исполнитель роли императора Павла I, актер Александр Олешко и актриса Мария Риваль в роли Анны Гагариной и исполнительница роли Марии Федоровны, жены Павла, актриса Елена Сотникова
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Исполнительница роли Марии Федоровны, жены Павла, актриса Елена Сотникова в сцене из спектакля «Павел I» в сценической версии и постановке Натальи Ковалёвой
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сцена из спектакля «Павел I» в сценической версии и постановке Натальи Ковалёвой
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сцена из спектакля «Павел I» в сценической версии и постановке Натальи Ковалёвой
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Исполнитель роли императора Павла I актер Александр Олешко и исполнительница роли Марии Федоровны, жены Павла, актриса Елена Сотникова
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Александр Олешко в роли императора Павла I в сцене из спектакля «Павел I» в сценической версии и постановке Натальи Ковалёвой
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Александр Олешко в роли императора Павла I в сцене из спектакля «Павел I» в сценической версии и постановке Натальи Ковалёвой
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сцена из спектакля «Павел I» в сценической версии и постановке Натальи Ковалёвой
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сцена из спектакля «Павел I» в сценической версии и постановке Натальи Ковалёвой
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сцена из спектакля «Павел I» в сценической версии и постановке Натальи Ковалёвой
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Исполнитель роли императора Павла I актер Александр Олешко и исполнительница роли императрицы Екатерины II актриса Ирина Дымченко
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сцена из спектакля «Павел I» в сценической версии и постановке Натальи Ковалёвой
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Исполнитель роли Александра, сына Павла I, актер Юрий Поляк и актриса Дарья Щербакова в роли Елизаветы, супруги Александра в сцене из спектакля «Павел I» в сценической версии и постановке Натальи Ковалёвой