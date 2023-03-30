«Очень русская история»: Олешко сыграл Павла I в театре Вахтангова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Олешко в роли императора Павла I и исполнитель роли Александра, сына Павла I, актер Юрий Поляк в сцене из спектакля «Павел I» в сценической версии и постановке Натальи Ковалёвой

30 и 31 марта в театре им. Вахтангова пройдут премьерные показы спектакля «Павел I» с заслуженным артистом РФ Александром Олешко в заглавной роли.

Режиссером постановки о российском императоре выступила режиссер Наталья Ковалева. В основу спектакля легла ее собственная сценическая версия, созданная по произведениям Дмитрия Мережковского и Евгения Симонова. Вместе с Александром Олешко в спектакле играют народный артист России Евгений Карельских, заслуженные артисты РФ Игорь Карташев, Олег Макаров, Елена Сотникова, Михаил Васьков, Александр Рыщенков, Андрей Зарецкий.

Самый известный образ императора Павла I был создан в кино — в фильме Виталия Мельникова «Бедный, бедный Павел». Эта лента, как и вахтанговская премьера, основана на сочинениях Мережковского.

«История Павла I — очень русская история, бурная, противоречивая. Личность его — человека неординарного, любознательного, образованного, остроумного, способного к поэтической импровизации и при этом болезненно самолюбивого, нервного — не может оставить равнодушным. Кто-то говорит о нём „идиот“, а кто-то называет „гением“. Но истина всегда посередине», — рассказала режиссер.

По ее мнению, «самым горячим желанием Павла I было сделать всех счастливыми». Создатели спектакли призывают «услышать время, заглянуть в свою историю, присмотреться к личности Павла I и увидеть в нём глубокое человеческое страдание, чтобы задуматься о нас сегодняшних».

Кадры из спектакля «Павел I» — в галерее NEWS.ru.