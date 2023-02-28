В столичном киноцентре «Октябрь» состоялась премьера сериала «Король и Шут». Первыми проект оценили телеведущая Яна Чурикова, актер Евгений Ткачук, актриса Дарья Мельникова и другие звезды.

Проект посвящен одноименной панк-рок-группе из Санкт-Петербурга и мирам, созданным по мотивам творчества Михаила Горшенева и Андрея Князева, известных как Горшок и Князь.

Роли основателей и фронтменов группы Горшка и Князя исполнили актеры Константин Плотников и Влад Коноплев. Готовясь к сериалу, актеры изучали записи концертов и интервью музыкантов на YouTube, архивные записи самой группы. Горшенев умер в июле 2013 года, Плотников общался с его родными, в том числе с братом Алексеем Горшеневым, который также написал музыку к сериалу. Коноплева консультировал сам Князев.

Кадры премьеры сериала «Король и Шут» — в галерее NEWS.ru.

Актеры Влад Коноплёв и Константин Плотников на премьере сериала «Король и Шут» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актеры Влад Коноплёв и Константин Плотников на премьере сериала «Король и Шут» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате

Актер Влад Коноплёв на премьере сериала «Король и Шут» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер Влад Коноплёв на премьере сериала «Король и Шут» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате

Музыкант КняZz (Андрей Князев) на премьере сериала «Король и Шут» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Музыкант КняZz (Андрей Князев) на премьере сериала «Король и Шут» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате

Изабель Эйдлен на премьере сериала «Король и Шут» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Изабель Эйдлен на премьере сериала «Король и Шут» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате

Актриса Софья Лебедева на премьере сериала «Король и Шут» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Софья Лебедева на премьере сериала «Король и Шут» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате

Актер Константин Плотников на премьере сериала «Король и Шут» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер Константин Плотников на премьере сериала «Король и Шут» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате

Актеры Дарья Авратинская и Егор Корешков на премьере сериала «Король и Шут» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актеры Дарья Авратинская и Егор Корешков на премьере сериала «Король и Шут» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате

Актер Евгений Ткачук на премьере сериала «Король и Шут» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер Евгений Ткачук на премьере сериала «Король и Шут» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате

Актриса Ольга Кузьмина на премьере сериала «Король и Шут» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Ольга Кузьмина на премьере сериала «Король и Шут» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате

Вячеслав Гусев и актриса Мария Шумакова на премьере сериала «Король и Шут» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вячеслав Гусев и актриса Мария Шумакова на премьере сериала «Король и Шут» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате

Актер Денис Власенко на премьере сериала «Король и Шут» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер Денис Власенко на премьере сериала «Король и Шут» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате

Актриса Анастасия Резник на премьере сериала «Король и Шут» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Анастасия Резник на премьере сериала «Король и Шут» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате

Актриса Ирина Вилкова на премьере сериала «Король и Шут» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Ирина Вилкова на премьере сериала «Король и Шут» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате

Актриса Мила Ершова на премьере сериала «Король и Шут» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Мила Ершова на премьере сериала «Король и Шут» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате

Актер Владислав Тирон на премьере сериала «Король и Шут» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер Владислав Тирон на премьере сериала «Король и Шут» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате

Актер Святослав Рогожан на премьере сериала «Король и Шут» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер Святослав Рогожан на премьере сериала «Король и Шут» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате

Режиссер Рустам Мосафир на премьере сериала «Король и Шут» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Режиссер Рустам Мосафир на премьере сериала «Король и Шут» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате

Актриса Валери Зоидова на премьере сериала «Король и Шут» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Валери Зоидова на премьере сериала «Король и Шут» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате

Актриса Дарья Мельникова на премьере сериала «Король и Шут» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Дарья Мельникова на премьере сериала «Король и Шут» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате

На премьере сериала «Король и Шут» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На премьере сериала «Король и Шут» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате