Чурикова и Мельникова оценили сериал «Король и Шут»: кадры премьеры

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Телеведущая Яна Чурикова на премьере сериала «Король и Шут» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате

В столичном киноцентре «Октябрь» состоялась премьера сериала «Король и Шут». Первыми проект оценили телеведущая Яна Чурикова, актер Евгений Ткачук, актриса Дарья Мельникова и другие звезды.

Проект посвящен одноименной панк-рок-группе из Санкт-Петербурга и мирам, созданным по мотивам творчества Михаила Горшенева и Андрея Князева, известных как Горшок и Князь.

Роли основателей и фронтменов группы Горшка и Князя исполнили актеры Константин Плотников и Влад Коноплев. Готовясь к сериалу, актеры изучали записи концертов и интервью музыкантов на YouTube, архивные записи самой группы. Горшенев умер в июле 2013 года, Плотников общался с его родными, в том числе с братом Алексеем Горшеневым, который также написал музыку к сериалу. Коноплева консультировал сам Князев.

Кадры премьеры сериала «Король и Шут» — в галерее NEWS.ru.