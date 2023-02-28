В столичном киноцентре «Октябрь» состоялась премьера сериала «Король и Шут». Первыми проект оценили телеведущая Яна Чурикова, актер Евгений Ткачук, актриса Дарья Мельникова и другие звезды.
Проект посвящен одноименной панк-рок-группе из Санкт-Петербурга и мирам, созданным по мотивам творчества Михаила Горшенева и Андрея Князева, известных как Горшок и Князь.
Роли основателей и фронтменов группы Горшка и Князя исполнили актеры Константин Плотников и Влад Коноплев. Готовясь к сериалу, актеры изучали записи концертов и интервью музыкантов на YouTube, архивные записи самой группы. Горшенев умер в июле 2013 года, Плотников общался с его родными, в том числе с братом Алексеем Горшеневым, который также написал музыку к сериалу. Коноплева консультировал сам Князев.
Кадры премьеры сериала «Король и Шут» — в галерее NEWS.ru.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актеры Влад Коноплёв и Константин Плотников на премьере сериала «Король и Шут» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Влад Коноплёв на премьере сериала «Король и Шут» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Музыкант КняZz (Андрей Князев) на премьере сериала «Король и Шут» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Изабель Эйдлен на премьере сериала «Король и Шут» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Софья Лебедева на премьере сериала «Король и Шут» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Константин Плотников на премьере сериала «Король и Шут» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актеры Дарья Авратинская и Егор Корешков на премьере сериала «Король и Шут» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Евгений Ткачук на премьере сериала «Король и Шут» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Ольга Кузьмина на премьере сериала «Король и Шут» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Вячеслав Гусев и актриса Мария Шумакова на премьере сериала «Король и Шут» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Денис Власенко на премьере сериала «Король и Шут» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Анастасия Резник на премьере сериала «Король и Шут» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Ирина Вилкова на премьере сериала «Король и Шут» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Мила Ершова на премьере сериала «Король и Шут» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Владислав Тирон на премьере сериала «Король и Шут» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Святослав Рогожан на премьере сериала «Король и Шут» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Режиссер Рустам Мосафир на премьере сериала «Король и Шут» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Валери Зоидова на премьере сериала «Король и Шут» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Дарья Мельникова на премьере сериала «Король и Шут» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате