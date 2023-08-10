«Могу быть нелепой»: Агата Муцениеце объяснила, чем раздражает поклонниц Агата Муцениеце ответила поклонницам на критику своего танца в сети

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Агата Муцениеце

Поклонники 34-летней актрисы Агаты Муцениеце подвергли критике видео, на котором она танцует дома в пижаме. Артистка в своем блоге в Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ) заявила, что женщины, которые пишут негативные комментарии, скорее всего, несчастливы в отношениях. Муцениеце также добавила, что не боится выглядеть смешно, и посоветовала хейтерам стать свободнее и научиться радоваться жизни.

«Сумасшедшая! Посмотрите на нее! Танцует в комнате одна! Не умеет танцевать и танцует! Она сошла с ума без мужика». Девчонки, почему вы так набрасываетесь? Почему у нас в стране думают, если женщина развелась и хочет быть одна, то она неполноценна... Я не хочу сейчас ни отношений, ни замуж. Я хочу сейчас жить для себя. Это мой осознанный выбор. Но женщины все равно считают, что если я без мужчины, то я несчастна, — прокомментировала реакцию пользователей Муцениеце.

Актриса заявила, что счастье и самодостаточность женщины не зависит от наличия мужчины рядом, а также призвала поклонников избавляться от стереотипов. Также она отметила, что выложила видео со своим танцем, потому что хотела поделиться хорошим настроением с подписчиками.

Да, я нелепая и я этого не стесняюсь! Я могу быть нелепой, смешной, танцевать, как хочу. Выражать свои эмоции как хочу. Я внутри свободный человек. Мне кажется, эти комментарии пишут женщины, которые находятся в отношениях, в которых им невыносимо находиться, они безумно хотят вырваться на свободу и не могут. Поэтому их такие персонажи, как я, раздражают, — заметила актриса.

Ранее Муцениеце рассказала, как спела песню на грузинском, чтобы обмануть приемную комиссию ВГИКа при поступлении. Она добавила, что исполнила малоизвестную композицию на грузинском, но после поступления все равно призналась преподавателям, что совершенно не умеет петь.