Лиза Арзамасова рассказала, как совмещает материнство и съемки Актриса Лиза Арзамасова призналась, что воспитывать сына ей помогает няня

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елизавета Арзамасова

Вернувшаяся к съемкам актриса Елизавета Арзамасова, воспитывающая двухлетнего сына, рассказала, что старается соблюдать баланс между работой и материнством, а помогают ей в этом мама и няня. В беседе с KP.RU артистка отметила, что практически все женщины, у которых есть дети и которые продолжают реализовываться, переживают, оставляя на время детей.

Думаю, что всех работающих мамочек это беспокоит. Каждая предпочла бы, наверное, лучше сидеть дома с малышом. Но в то же время хочется соблюсти разумный баланс и сохранить профессию, — пояснила Арзамасова.

По словам актрисы, она могла бы взять перерыв в работе, но тогда ее возвращение в профессию могло бы оказаться под вопросом. Она отметила, что воспитывать сына ей помогают профессиональная няня и мать. При этом Арзамасова подчеркнула, что втрое сократила свою рабочую активность. Рождение ребенка артистка называет главным событием своей жизни.

Самое прекрасное, что ты вообще могла сделать, — произвести на свет нового человека и обожать его, заботиться о нем, растить его и обучать всему, что умеешь сама. Ну, восторг! И при этом колоссальная ответственность, — отметила Арзамасова.

Актер Александр Домогаров ранее намекнул поклонникам, что готов вновь жениться. Его избранницей стала 38-летнея танцовщица Татьяна Степанова, с которой артист вместе уже 12 лет. По словам ее коллеги, официально пара пока не расписалась, но актер уже сделал предложение.