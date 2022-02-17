В России стартует прокат фильма ужасов «Синдром»

Менее чем за неделю до Дня защитника Отечества в Москве состоялся премьерный показ фильма «Папы», в создании которого приняли участие сразу 5 режиссёров. Картина, разделённая на новеллы, рассказывает истории, объединённые единой темой — отношения отцов и детей и важность самой крепкой — родительской — любви.

Актёрский состав вызывает интерес у зрителя: главные роли в фильме исполнили Дмитрий Нагиев, Сергей Безруков, Юрий Стоянов и Марк Богатырёв, также приняли участие Вадим Демчог, Михаил Галустян, Лера Кудрявцева и...