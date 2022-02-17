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В России стартует прокат фильма ужасов «Синдром»
Кино

В России стартует прокат фильма ужасов «Синдром»

22:00, 17 февраля 2022
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
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В этот четверг в России вышел в прокат фильм ужасов «Синдром» режиссера Вячеслава Руденко с Ильей Коробко и Дарьей Мельниковой в главных ролях.

Действие происходит в Санкт-Петербурге, и без того в последнее время приобретшего недобрую славу Расчленинграда. Серия загадочных самоубийств начинается в городе, главные герои фильма потеряли родителей при похожих обстоятельствах и начинают расследование.

Актриса Любовь Дымшакова

Артём Соболев/NEWS.ru

Актриса Наталья Масанова

Артём Соболев/NEWS.ru

Актер Тимофей Дашук со спутницей

Артём Соболев/NEWS.ru

Актер Илья Коробко

Артём Соболев/NEWS.ru

Актриса Дарья Мельникова

Артём Соболев/NEWS.ru

Российская певица Юлия Савичева

Артём Соболев/NEWS.ru

Актриса Александра Корней

Артём Соболев/NEWS.ru

Гости и актеры на премьере фильма «Синдром»

Артём Соболев/NEWS.ru

Гости и актеры на премьере фильма «Синдром»

Артём Соболев/NEWS.ru

Гости и актеры на премьере фильма «Синдром»

Артём Соболев/NEWS.ru

Гости и актеры на премьере фильма «Синдром»

Артём Соболев/NEWS.ru

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