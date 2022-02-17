В России стартует прокат фильма ужасов «Синдром»

В этот четверг в России вышел в прокат фильм ужасов «Синдром» режиссера Вячеслава Руденко с Ильей Коробко и Дарьей Мельниковой в главных ролях.
Действие происходит в Санкт-Петербурге, и без того в последнее время приобретшего недобрую славу Расчленинграда. Серия загадочных самоубийств начинается в городе, главные герои фильма потеряли родителей при похожих обстоятельствах и начинают расследование.
Актриса Любовь Дымшакова
Артём Соболев/NEWS.ru
Актриса Наталья Масанова
Артём Соболев/NEWS.ru
Актер Тимофей Дашук со спутницей
Артём Соболев/NEWS.ru
Актер Илья Коробко
Артём Соболев/NEWS.ru
Актриса Дарья Мельникова
Артём Соболев/NEWS.ru
Российская певица Юлия Савичева
Артём Соболев/NEWS.ru
Актриса Александра Корней
Артём Соболев/NEWS.ru
Гости и актеры на премьере фильма «Синдром»
Артём Соболев/NEWS.ru
Гости и актеры на премьере фильма «Синдром»
Артём Соболев/NEWS.ru
Гости и актеры на премьере фильма «Синдром»
Артём Соболев/NEWS.ru
Гости и актеры на премьере фильма «Синдром»
Артём Соболев/NEWS.ru