Зак Эфрон снимется в ремейке комедии «Трое мужчин и младенец»

Американский актёр Зак Эфрон исполнит одну из ключевых ролей в ремейке комедии «Трое мужчин и младенец», вышедшей в 1987 году. Производством нового проекта занимается компания Disney.
Продюсером картины выступит Гордон Грэй, известный по работе над «Тренером» и «Вне игры»,
Оригинальная картина рассказывает о двух жителях Нью-Йорка, Питере и Майкле, которые находят на пороге своей холостяцкой квартиры шестимесячную девочку по имени Мэри, ранее неизвестную дочь их друга и третьего сожителя Джека. Некоторое разнообразие в однотипные будни мужчин вносит и то, что они невольно переходят дорогу местному наркодилеру.
Как писал NEWS.ru, британский актёр Тэрон Эджертон исполнит одну из главных ролей в фильме о видеоигре «Тетрис». Он известен по серии фильмов Kingsman.
Добавьте наши новости в избранные источники