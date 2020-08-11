Зак Эфрон снимется в ремейке комедии «Трое мужчин и младенец»

https://static.news.ru/photo/9ab88648-dbcf-11ea-a58d-fa163e074e61_660.jpg Зак Эфрон Фото: Famous/Global Look Press

Американский актёр Зак Эфрон исполнит одну из ключевых ролей в ремейке комедии «Трое мужчин и младенец», вышедшей в 1987 году. Производством нового проекта занимается компания Disney.

Продюсером картины выступит Гордон Грэй, известный по работе над «Тренером» и «Вне игры», сообщает The Hollywood Reporter. Адаптированный сценарий напишет Уилл Рейшель, создавший текст для ленты Hot Air. Disney сейчас занимается подбором режиссёра и остального актёрского состава.

Оригинальная картина рассказывает о двух жителях Нью-Йорка, Питере и Майкле, которые находят на пороге своей холостяцкой квартиры шестимесячную девочку по имени Мэри, ранее неизвестную дочь их друга и третьего сожителя Джека. Некоторое разнообразие в однотипные будни мужчин вносит и то, что они невольно переходят дорогу местному наркодилеру.

Как писал NEWS.ru, британский актёр Тэрон Эджертон исполнит одну из главных ролей в фильме о видеоигре «Тетрис». Он известен по серии фильмов Kingsman.