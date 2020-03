https://static.news.ru/photo/67c935f4-6daf-11ea-8758-fa163e074e61_660.jpg Фото: warnerbros.com

Кинокомпания Warner Bros., по слухам, начала поиски нового актёра на роль супергероя Аквамена из одноимённого фильма вселенной DC. Сейчас персонажа играет американский актёр Джейсон Момоа.

Warner Bros. имеет большие планы на франшизу, и продюсеры хотят в дальнейшем расширить её, сообщает портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров.

Отмечается, что Момоа всё же сыграет Аквамена во втором и третьем фильме. По замыслу продюсеров, Артур Карри (Аквамен) поймёт, что он не может быть правителем Атлантиды, и передаст корону новому лидеру, после чего сфокусируется на роли супергероя. В итоге роль может остаться за Момоа, но он перестанет быть главным действующим лицом.

