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Кинокомпания Pixar опубликовала трейлер короткометражного фильма, созданного на основе серии картин «История игрушек».

Согласно ролику, мультфильм под названием «Жизнь лампы» расскажет о том, что происходило с куклой Бо Пип после того, как она покинула дом, где обитали главные герои в первых трёх лентах.

Ожидайте неожиданных приключений, — говорится в описании к видео.

«Жизнь лампы» выйдет на стриминговом сервисе Disney+ 31 января.

Как писал NEW.ru, персонаж из мультфильма «История игрушек 4» пластиковая вилка по имени Вилкинс получит собственное шоу. В формате мультсериала самодельная игрушка будет обсуждать со своими друзьями такие темы, как искусство, дружба и время.