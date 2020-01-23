Кинокомпания Pixar опубликовала трейлер короткометражного фильма, созданного на основе серии картин «История игрушек».
Согласно ролику, мультфильм под названием «Жизнь лампы»
Ожидайте неожиданных приключений, — говорится в описании к видео.
«Жизнь лампы» выйдет на стриминговом сервисе Disney+ 31 января.
Как писал NEW.ru, персонаж из мультфильма «История игрушек 4» пластиковая вилка по имени Вилкинс получит собственное шоу. В формате мультсериала самодельная игрушка будет обсуждать со своими друзьями такие темы, как искусство, дружба и время.
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