Вышел тизер нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном

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На YouTube-канале кинокомпании Warner Bros появился первый тизер новой картины о Бэтмене, главную роль в которой исполнит Роберт Паттинсон.

Ролик был представлен на мероприятии DC Fandome. В описании к тизеру говорится, что лента выйдет на экраны кинотеатров 1 октября 2021 года. В российском прокате фильм появится 30 сентября. Весной 2020 года съёмки новой картины о супергерое приостанавливались. Причиной послужила угроза распространения коронавируса.

Режиссёром и одним из авторов сценария фильма выступил Мэтт Ривз. Кроме Роберта Паттинсона, роли в нём исполняют Зои Кравиц, Пол Дано, Джеффри Райт, Джон Туртурро, Питер Сарсгаард, Джейми Лоусон, Энди Серкис и Колин Фаррел, передаёт ТАСС.

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