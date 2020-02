В ролике можно увидеть фирменное оружие главного героя — огромный крюк. В Twitter киноленты позже появился ещё один тизер, в котором персонажи фильма произносят «Кэндимен».

Tag us. Say #Candyman 5 times. Get your first look. pic.twitter.com/E3XHTUcEVW

Как отмечает Dazed, события фильма развернутся в наши дни в городе Чикаго. Проект не является полноценным перезапуском оригинальной серии фильма.