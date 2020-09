Вышел первый трейлер нового сезона сериала «Мандалорец»

После просмотра ролика становится понятно, что создатели значительно расширили географию по всей вселенной «Звёздных войн», а сюжет будет разворачиваться на нескольких новых планетах.

"Wherever I go, he goes." Watch the brand new trailer for #TheMandalorian and start streaming the new season Oct. 30, only on #DisneyPlus . pic.twitter.com/0E3mtUcZO9