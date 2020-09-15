Вышел первый трейлер нового сезона сериала «Мандалорец»

Создатели шоу также представили и новый официальный постер. На нём, помимо титульного героя появился и любимец фанатов Малыш Йода.
На стриминговой платформе Disney+ посмотреть сериал можно будет уже 30 октября.
Сюжет космического вестерна разворачивается вокруг одинокого мандалорца-наёмника. Он живёт на краю обитаемой галактики, где не действуют законы Новой Республики. Ранее раса мандалорцев была могучей и благородной, а сами воины славились на всю галактику. Однако ситуация изменилась и сейчас главному герою сериала приходится влачить жалкое существование среди отбросов общества.
Как писал NEWS.ru, ранее британский актёр Юэн Макгрегор подтвердил, что сериал о персонаже вселенной «Звёздных войн» Оби-Ване Кеноби, который станет третьим титулом для платформы Disney+, получит всего один сезон.