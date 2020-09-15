Вышел первый трейлер нового сезона сериала «Мандалорец»

https://static.news.ru/photo/ffa8b77c-f767-11ea-a263-fa163e074e61_660.jpg Фото: The Mandalorian/twitter.com

Компания Disney выпустила дебютный трейлер второго сезона сериала «Мандалорец».

После просмотра ролика становится понятно, что создатели значительно расширили географию по всей вселенной «Звёздных войн», а сюжет будет разворачиваться на нескольких новых планетах.

"Wherever I go, he goes." Watch the brand new trailer for #TheMandalorian and start streaming the new season Oct. 30, only on #DisneyPlus . pic.twitter.com/0E3mtUcZO9 — The Mandalorian (@themandalorian) September 15, 2020

Создатели шоу также представили и новый официальный постер. На нём, помимо титульного героя появился и любимец фанатов Малыш Йода.

На стриминговой платформе Disney+ посмотреть сериал можно будет уже 30 октября.

Сюжет космического вестерна разворачивается вокруг одинокого мандалорца-наёмника. Он живёт на краю обитаемой галактики, где не действуют законы Новой Республики. Ранее раса мандалорцев была могучей и благородной, а сами воины славились на всю галактику. Однако ситуация изменилась и сейчас главному герою сериала приходится влачить жалкое существование среди отбросов общества.

Как писал NEWS.ru, ранее британский актёр Юэн Макгрегор подтвердил, что сериал о персонаже вселенной «Звёздных войн» Оби-Ване Кеноби, который станет третьим титулом для платформы Disney+, получит всего один сезон.