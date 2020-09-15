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Вышел первый трейлер нового сезона сериала «Мандалорец»

18:24, 15 сентября 2020
Фото: The Mandalorian/twitter.com

Компания Disney выпустила дебютный трейлер второго сезона сериала «Мандалорец».

После просмотра ролика становится понятно, что создатели значительно расширили географию по всей вселенной «Звёздных войн», а сюжет будет разворачиваться на нескольких новых планетах.

Создатели шоу также представили и новый официальный постер. На нём, помимо титульного героя появился и любимец фанатов Малыш Йода.

На стриминговой платформе Disney+ посмотреть сериал можно будет уже 30 октября.

Сюжет космического вестерна разворачивается вокруг одинокого мандалорца-наёмника. Он живёт на краю обитаемой галактики, где не действуют законы Новой Республики. Ранее раса мандалорцев была могучей и благородной, а сами воины славились на всю галактику. Однако ситуация изменилась и сейчас главному герою сериала приходится влачить жалкое существование среди отбросов общества.

Как писал NEWS.ru, ранее британский актёр Юэн Макгрегор подтвердил, что сериал о персонаже вселенной «Звёздных войн» Оби-Ване Кеноби, который станет третьим титулом для платформы Disney+, получит всего один сезон.

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