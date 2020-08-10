Вышел новый трейлер сериала «Хороший человек» Константина Богомолова

https://static.news.ru/photo/2a8792b0-dbb1-11ea-bce8-fa163e074e61_660.jpg Кадр из сериала «Хороший человек» Фото: START Studio

Стриминговый сервис START опубликовал новый трейлер сериала «Хороший человек», снятый по мотивам истории об ангарском маньяке. Режиссёром выступил Константин Богомолов.

Действие происходит в городке Рубежном, куда приезжает молодой столичный следователь, чтобы поймать серийного убийцу, говорится в описании проекта. Местные жители холодно встретят следователя, так как у каждого есть свои скелеты в шкафу.

Трейлер опубликован на YouTube-канале онлайн-кинотеатра.

Никита Ефремов и Юлия Снигирь исполнят главные роли, сам режиссёр также сыграет одного из персонажей.

Кроме того, стало известно об участии в проекте Андрея Бурковского, Александры Ребенок, Ксении Собчак, Игоря Гордина, Игоря Черневича и многих других.

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