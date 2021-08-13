«Властелин колец» покинул родную Новую Зеландию

Съёмки второго сезона сериала по вселенной «Властелина колец» от Amazon Studios пройдут не в родной для серии Новой Зеландии, а в Великобритании. Об этом сообщает BBC News.

Мы хотим поблагодарить народ и правительство Новой Зеландии за их гостеприимство и преданность, а также за предоставление сериалу «Властелин колец» невероятного места для начала этого эпического путешествия, — сказал Вернон Сандерс, соруководитель телевизионного отдела Amazon Studios.

Решение Amazon о переезде было связано со стратегией по расширению производственной базы. Правительство Новой Зеландии не одобрило смену локации для продолжения съёмок. Министр экономического и регионального развития страны Стюарт Нэш считает, что «оно не отражает возможностей местной киноиндустрии» и команда должна покинуть государство.

Сериал по «Властелину колец» был признан самым дорогим в истории кинематографа: на разработку проекта уже было потрачено $465 млн. Действия в кинокартине будут разворачиваться за тысячи лет до событий основной трилогии. Первый сезон можно будет посмотреть 2 сентября 2022 года на платформе Amazon Prime Video.

Ранее NEWS.ru раскрыл подробности о сериале по «Властелину колец»: время и место съёмок, мнение наследников Толкина и многое другое.