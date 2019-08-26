https://static.news.ru/photo/269b640a-c8c6-11e9-b9ee-fa163e074e61_660.jpg Виола Дэвис Фото: AdMedia/Global Look Press

Оскароносная актриса Виола Дэвис сыграет Мишель Обаму в политическом сериале «Первые леди».

Актриса уже подписала контракт на участие в съёмках. Она также выступит в качестве исполнительного продюсера фильма.

Сериал расскажет о личной и политической жизни жён президентов США в разные эпохи. В первом сезоне, помимо Мишель Обамы, речь пойдёт об Элеоноре Рузвельт и Бетти Форд, сообщает издание Variety .

Ранее News.ru писал, что мемуары супруги 44-го президента США стали самой продаваемой книгой в Америке. Книга попала в списки бестселлеров ряда изданий, а также заняла лидирующее место в рейтинге произведений нон-фикшн для взрослых читателей в Великобритании.