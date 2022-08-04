В России покажут фильм «8 минут до земли» о выжившей в авиакатастрофе

Фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

В онлайн-кинотеатре KION состоится эксклюзивная премьера фильма «Одна» о единственной выжившей в авиакатастрофе Ларисе Савицкой. 4 августа на площадке также покажут документальный фильм о россиянке «8 минут до земли», в котором она от первого лица расскажет, как ей удалось выжить в тайге в одиночку.

Был страшный холод, потому что шёл дождь, страшно было от одиночества, никого не было рядом в живых. Холод сковал и мысли, и движения. Я поняла, что меня не ищут, не слышала звуков самолетов, — вспомнила Савицкая.

Сюжет фильма рассказывает об авиакатастрофе, которая произошла в 1981 году. Молодожены Лариса и Виктор Савицкие летели в Благовещенск, однако самолет упал, и девушка оказалась единственной выжившей после инцидента. Вспоминая события восьмидесятых, главная героиня необычайной истории расскажет о том, как катастрофа повлияла на последующие годы ее жизни, в которые ей пришлось столкнуться с нищетой и несправедливостью.

9 июня в российский прокат выходит драма режиссёра Дмитрия Суворова «Одна». Фильм основан на реальных событиях: в 1981 году в небе над Амурской областью произошла авиакатастрофа, в результате которой погибли 37 человек. Из всех пассажиров лайнера выжила лишь одна женщина — Лариса Савицкая, чудом уцелевшая после падения с высоты 5220 метров.