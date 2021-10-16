В новом трейлере «Бэтмена» показали Женщину-кошку и Пингвина

На официальном канале Warner Brothers на YouTube опубликован новый трейлер фильма о Бэтмене режиссёра Мэтта Ривза. В опубликованных кадрах впервые появились Женщина-кошка, Пингвин, а также дворецкий Альфред в исполнении Энди Серкиса.

Главную роль в кинокартине исполняет Роберт Паттинсон. По словам режиссёра, фильм не будет историей становления героя, но расскажет о раннем этапе развития Бэтмена и других знаковых персонажей. Премьера фильма состоится 3 марта 2022 года.

Ранее известный американский актёр и режиссёр Джордж Клуни снова выразил сожаление, что принял участие в фильме «Бэтмен и Робин» в главной роли. Эту часть знаменитой франшизы снял режиссёр Джоэл Шумахер. Клуни в интервью изданию New York Post признался, что сильно «облажался» в этой картине, а критики негативно оценивают его игру.

Он также заявил, что «не хочет влезать в соски летучей мыши», вспомнив своё прошлогоднее интервью с известным телеведущим Говардом Стерном. В нём он посоветовал дизайнерам костюмов для съёмок грядущего кинокомикса «Флэш» от DC Comics избавиться от недостатков нового комбинезона.