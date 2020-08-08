В Москве нашли хорошо сохранившуюся дверь из фильма «Брат 2»

https://static.news.ru/photo/6a03fc8c-d97a-11ea-9778-fa163e074e61_660.jpg Фото: ctb.ru

В Москве, в одном из домов обнаружена старая дверь из фильма «Брат 2», за 20 лет практически не изменившуюся.

Об этом сообщает портал Pikabu. По его данным, дверь обнаружили в доме по адресу Подколокольный переулок, 11. В описании к фотографии находки, опубликованной в Сети, говорится о том, что раньше в этом доме располагалась ночлежка Ярошенко и трактир «Каторга».

Рекомендую дворик этого дома к посещению, лучше с экскурсией, дворик закрытый. Раньше там располагалась ночлежка Ярошенко, трактир «Каторга», это был центр криминального района Хитровка, — говорится в сообщении.

Интернет-пользователь, опубликовавший снимки двери, подчеркнул, что по этому адресу снимались и другие фильмы, так как из дома открывается «очень фактурный вид старой Москвы».

Ранее NEWS.ru писал о том, что жители России оставили в Сети многочисленные комментарии, в которых осуждается показ на Первом канале протестов в США вместо титров фильма Алексея Балабанова «Брат-2».