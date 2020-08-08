В Москве нашли хорошо сохранившуюся дверь из фильма «Брат 2»

В Москве, в одном из домов обнаружена старая дверь из фильма «Брат 2», за 20 лет практически не изменившуюся.
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Рекомендую дворик этого дома к посещению, лучше с экскурсией, дворик закрытый. Раньше там располагалась ночлежка Ярошенко, трактир «Каторга», это был центр криминального района Хитровка, — говорится в сообщении.
Интернет-пользователь, опубликовавший снимки двери, подчеркнул, что по этому адресу снимались и другие фильмы, так как из дома открывается «очень фактурный вид старой Москвы».
Ранее NEWS.ru писал о том, что жители России оставили в Сети многочисленные комментарии, в которых осуждается показ на Первом канале протестов в США вместо титров фильма Алексея Балабанова «Брат-2».
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