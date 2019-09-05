https://static.news.ru/photo/9c30be64-cfd7-11e9-86e7-fa163e074e61_660.jpg Юрий Бобров Фото: Wikimedia

Президент Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России Юрий Бобров умер на 68-м году жизни.

Увлечённость своей профессией, любовь к кинематографу и искреннее уважение к людям сделали Юрия Александровича не только незаменимым профессионалом, но и другом и просто дорогим человеком, — сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.

Бобров возглавлял Гильдию 11 лет. Он спродюсировал свыше 20 фильмов.

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