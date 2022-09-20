Умер звезда сериалов «Склифосовский» и «Глухарь» Умер звезда сериалов «Склифосовский» и «Глухарь» Владимир Шинов

Фото: Кадр из сериала «След»

Владимир Шинов

Актер сериалов «Склифосовский» и «Глухарь» Владимир Шинов умер на 55-м году жизни, сообщил его коллега по съемкам Денис Матросов в соцсетях. Причину смерти артиста он не назвал, но отметил, что мужчина боролся с болезнью.

Не стало Вовки, однокурсник Владимир Шинов. Светлая тебе память! Вовка, тебе выпало тяжелое испытание, и ты держался, ты очень не хотел нас огорчать... Лети к Богу! — написал Матросов.

Шинов был выпускником Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина. На счету Шинова 46 ролей в разных проектах. Он известен зрителям по фильмам «Джуна», «Холодные берега» и «Тихий Дон», а также по сериалам «Мент в законе», «Глухарь», «Склифосовский» и «След».

В начале сентября не стало 72-летнего актера «Глухаря» Владимира Таныгина. С 2000 года он работал в Вологодском драматическом театре, где прослужил более 20 лет. Он играл в спектаклях «Душа бессмертна», «Вишневый сад», «Не все коту масленица». Всего актер исполнил роли более чем в 40 постановках.