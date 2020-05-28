Участник «Короля тигров» рассказал о продолжении документального проекта

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Документальный сериал «Король тигров: Убийство, хаос и безумие» получит продолжение. Оригинальный проект вышел на стриминговом сервисе Netflix.

О том, что платформа готовит продолжение рассказал Джон Ринке, работавший в зоопарке Джо Экзотика, которому посвящён проект, передаёт Mirror. По его словам, отснятого материала гораздо больше, чем было в итоге показано в вышедших восьми эпизодах документалки.

У Netflix есть видеозаписи ещё для двух или трёх эпизодов. В сервисе мне сказали, что они будут связываться со мной по этому поводу, — сказал Ринке.

Документальный сериал рассказывает о владельце зоопарка с дикими кошками в штате Оклахома Джо Экзотике, который называет себя «гей-реднеком с пушкой». Однажды он решил избавиться от защитницы прав животных Кэрол Баскин, которая хотела закрыть его бизнес. В 2019 году его осудили за попытку организации её убийства и жестокое обращение с животными.

Как писал NEWS.ru, «Король тигров: Убийство, хаос и безумие», собрал за первые десять дней после выхода 34,3 млн просмотров. Проект превзошёл успех второго сезона шоу «Очень странные дела», который в 2017 году за такой же период посмотрели 31,2 млн подписчиков платформы.