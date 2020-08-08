У Шварценеггера родился внук

https://static.news.ru/photo/2c1cf3fa-dae8-11ea-ba3e-fa163e074e61_660.jpg Арнольд Шварценеггер Фото: ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американская писательница Кэтрин Шварценеггер родила сына. Её отец, актёр Арнольд Шварценеггер, впервые стал дедушкой.

Новость о рождении ребёнка подтвердил брат молодой матери, Патрик, передаёт Entertainment Tonight. На вопрос, как дела у его сестры и малыша, мужчина ответил, что с ними всё хорошо, и он подготовил ей небольшой подарок.

Для Шварценеггер, которой в декабре исполнится 31 год, это первый ребёнок, а её муж, актёр Крис Пратт, уже воспитывает сына Джека, которого ему родила актриса Анна Фэрис.

Пара Пратт — Шварценеггер обвенчалась летом 2019 года на камерной церемонии в калифорнийском городе Монтесито, писал NEWS.ru.