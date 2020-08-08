У Шварценеггера родился внук

Американская писательница Кэтрин Шварценеггер родила сына. Её отец, актёр Арнольд Шварценеггер, впервые стал дедушкой.
Новость о рождении ребёнка подтвердил брат молодой матери, Патрик,
Для Шварценеггер, которой в декабре исполнится 31 год, это первый ребёнок, а её муж, актёр Крис Пратт, уже воспитывает сына Джека, которого ему родила актриса Анна Фэрис.
Пара Пратт — Шварценеггер обвенчалась летом 2019 года на камерной церемонии в калифорнийском городе Монтесито, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен