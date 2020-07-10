Триллер о китайском вирусе 2011 года стал лидером на пиратских сайтах

https://static.news.ru/photo/c57510c4-c291-11ea-ac56-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Заражение» Фото: Warner Bros.

Триллер «Заражение» американского режиссёра Стивена Содерберга 2011 года, который рассказывает о смертельном вирусе, зародившемся в Китае, стал самым востребованным на пиратских сайтах. Популярность ленты связана с пандемией коронавируса.

В декабре 2019 года картина занимала 270-е место по количеству просмотров в каталоге Warner Bros. Уже в 2020 году она стремительно поднялась до второй строчки, уступив только «Гарри Поттеру».

В топ на нелегальных сайтах также вошли ленты «Джентльмены» Гая Ричи, «Бладшот» с Вином Дизелем и «Начало» Кристофера Нолана, востребованность которого снова возросла, предположительно, в связи с тем, что сейчас ожидается премьера фильма «Довод» британского кинематографиста, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Как писал NEWS.ru, лента «Заражение» вошла в топ-10 американского проката iTunes в январе. По сюжету, женщина возвращается из деловой поездки из Гонконга, у неё ухудшается самочувствие, однако она списывает это на джетлаг. Спустя 24 часа она и её сын умирают. Муж погибшей оказывается невосприимчив к вирусу.