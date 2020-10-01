Тренды осени: кто блистал на церемонии открытия ММКФ

На сцене столичного театра «Россия» прошла торжественная церемония открытия Московского международного кинофестиваля. Гостей и участников конкурсной программы приветствовали председатель жюри Тимур Бекмамбетов и народная артистка РСФСР Светлана Крючкова.
По красной ковровой дорожке прошли актрисы Анна Банщикова, Оксана Акиньшина, Ольга Кабо, Олеся Судзиловская, Нонна Гришаева, Елена Захарова, актёры Андрей Бурковский, Виктор Васильев, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов, глава Фонда кино Вячеслав Тельнов, режиссёр Светлана Дружинина, продюсер Наталья Мокрицкая, глава столичного департамента культуры Александр Кибовский и другие деятели культуры.
Из-за пандемии COVID-19 на фестивале введены некоторые ограничения. Гости должны быть в масках и перчатках, а также соблюдать безопасную дистанцию. Но некоторые знаменитости на ковровой дорожке сняли защитные средства ради красивых кадров.
Самые яркие изображения звёзд шоу-бизнеса и деятелей культуры — в фотогалерее NEWS.ru.
Актриса Елизавета Боярская
Сергей Киселев/АГН «Москва»
Актриса Светлана Крючкова с сыном Александром
Сергей Киселев/АГН «Москва»
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Сергей Киселев/АГН «Москва»
Руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский
Сергей Киселев/АГН «Москва»
Кинокритик Брайан Винер, актриса Марина Александрова и режиссер, продюсер Тимур Бекмамбетов (слева направо)
Сергей Киселев/АГН «Москва»
Актрисы Анна Пескова, Мария Кожевникова и Алеса Качер (слева направо)
Сергей Киселев/АГН «Москва»
Актриса Олеся Судзиловская
Сергей Киселев/АГН «Москва»
Режиссер Валерий Тодоровский
Сергей Киселев/АГН «Москва»
Актриса Анна Калашникова
Сергей Киселев/АГН «Москва»
Продюсер, режиссер Тимур Бекмамбетов
Сергей Киселев/АГН «Москва»
Президент Московской школы управления Сколково Андрей Шаронов и актриса Дарья Поверенова
Сергей Киселев/АГН «Москва»
Актриса Елена Захарова
Сергей Киселев/АГН «Москва»
Актриса Анна Банщикова
Сергей Киселев/АГН «Москва»
Актриса Оксана Акиньшина
Сергей Киселев/АГН «Москва»
Актриса Янина Мелихова
Сергей Киселев/АГН «Москва»
Продюсер Пётр Ануров с супругой Натальей
Сергей Киселев/АГН «Москва»
Сергей Киселев/АГН «Москва»
Актриса Нонна Гришаева
Сергей Киселев/АГН «Москва»
Актер Андрей Бурковский
Сергей Киселев/АГН «Москва»
Актриса и телеведущая Елена Борщева
Сергей Киселев/АГН «Москва»
Телеведущий, актёр Виктор Васильев с супругой актрисой Анной Снаткиной
Сергей Киселев/АГН «Москва»
Сергей Киселев/АГН «Москва»
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