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Отцом звезды сериала «Заступники» о знаменитых советских адвокатах является знаменитый артист Юрий Гребенщиков. Он ушёл из жизни 32 года назад, когда Кириллу Гребенщикову было 16 лет и, по его словам, если бы это случилось раньше, гибель папы было бы пережить гораздо труднее.

Юрий Гребенщиков снялся в фильмах «Ещё до войны», «Грачи», «Взрослая дочь молодого человека». В возрасте 50 лет его сбила машина. За рулём находился известный поэт Александр Межиров, который приходится двоюродным братом скульптора Эрнста Неизвестного.

Видно, Межиров был в таком шоке, что вся его жизнь моментально полетела к чертовой матери. Оттащил папу на обочину и уехал. А спустя три дня явился в милицию с повинной. Он же до этого был очень успешным, прошел многое. Но испугался ответственности. Страх оказался сильнее совести. Никто не знает, что было бы, если бы он вовремя вызвал скорую помощь. Папа мог остаться инвалидом на всю жизнь, но мог бы и сейчас жить, и быть счастливым, — сказал Гребенщиков в интервью «Экспресс-газете».

Актёр при этом отметил, что поэт в итоге оказался «не совсем подонком» и пытался сделать что-то для них с мамой, Натальей Орловой, актрисой театра на Таганке.

Помогал финансово. Это его крест. И он умер с этим, — отметил Кирилл.

По словам артиста, его мать восприняла потерю мужа как судьбу и прошла через испытания достойно. За муж Наталья так и не вышла, а в последние годы жизни преподавала на курсе Сергея Соловьева во ВГИКе.