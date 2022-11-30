Стало известно о цифровом релизе комедии Петра Тодоровского «Лавстори» Премьера цифрового релиза фильма Петра Тодоровского «Лавстори» состоится в онлайн-кинотеатре KION

Фото: KION

Премьера лиричной комедии «Лавстори» состоится в онлайн-кинотеатре KION. В съемках приняли участие такие актеры, как Александр Петров, Вильма Кутавичюте и Андрей Смирнов. Лента расскажет историю о бывших влюбленных, которые вспоминают свои чувства и проживают их заново. Проект станет дебютом режиссера Петра Тодоровского — сына Валерия Тодоровского.

Герой Александра Петрова по имени Сева мечтает о карьере артиста и готовится к прослушиваниям, но на кастинге оказывается, что ему не удается вживаться в роль, а вот пересказывать сны о своей бывшей девушке он может блестяще. Затем он принимает заказ довезти на лимузине до Сочи девушку по имени Мария, и она оказывается той самой девушкой, в которую он был давно взаимно влюблен. Однако девушка едет на собственную свадьбу с бизнесменом, но в дороге пара заново открывается друг другу.

«Лавстори» была снята еще в 2017 году, но ее цифровой релиз состоится только сейчас. В российском прокате фильм собрал больше $1 млн.

Ранее KION составил подборку фильмов о ценности родственных связей, которые можно смотреть вместе с родителями. В их число вошли «Чудо», «Наши соседи Ямада», «Минари», «Семейка Аддамс», «Джуманджи: зов джунглей» и «Приключения Паддингтона».