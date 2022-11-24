Названы семь лучших трогательных фильмов ко Дню матери

Фото: Universal Pictures

Онлайн-кинотеатр KION представил подборку из семи лучших трогательных фильмов ко Дню матери. Топ возглавляет картина Мама MIA! — культовая экранизация мюзикла по мотивам творчества группы ABBA. По сюжету, девушка Софи мечтает, чтобы к алтарю ее вел отец, однако проблема в том, что она никогда его не знала. Изучая дневник матери, она находит упоминания о трех ухажерах и приглашает их на свою свадьбу.

Второе место в списке занимает душераздирающая драма «Четыре хороших дня». В фильме главной героине предстоит пройти лечение от наркозависимости, но перед этим ей нужно выдержать 96 часов трезвости, поможет ей в этом ее мать.

Также в тройку лидеров вошел фильм о матери, ведущей поиски своего потерянного сына — «Филомена». В поисках ребенка женщине предстоит отправиться в путешествие из Ирландии в США.

В список также вошли фильмы «Эрин Брокович» об истории многодетной матери, добившейся успеха, несмотря ни на что, и «Комната» — о девушке, родившей сына от маньяка. Еще одна картина — «Сердцеедки», расскажет об аферистке Макс Коннерс, с которой дочь участвует во всех мошеннических схемах.

Замыкает топ лента «Сильная женщина» о смелой духом матери, которая одна растит сына и не теряет надежды стать писательницей.

Ранее KION составил подборку фильмов о ценности родственных связей, которые можно смотреть вместе с родителями. В их число вошли «Чудо», «Наши соседи Ямада», «Минари», «Семейка Аддамс», «Джуманджи: зов джунглей» и «Приключения Паддингтона».