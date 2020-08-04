Стала известна дата премьеры фильма «Мулан»

https://static.news.ru/photo/2febd8d8-d6e8-11ea-8cee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Walt Disney Pictures

Премьера долгожданной картины о бесстрашной молодой девушке, которая выдаёт себя за мужчину, чтобы вступить в китайскую армию, состоится на онлайн-платформе Disney+ 4 сентября.

Тем, кто уже подписан на ресурс, просмотр фильма обойдётся в $29,99. При этом сама подписка на сервис стоит $6,99.

Однако в странах, где платформа ещё не запущена, как например в России, «Мулан» выйдет в этот же день, но на экранах кинотеатров, сообщает издание The Verge .

Кинокомпания Disney уже четыре раза переносила премьеру ремейка культового мультфильма 1998 года. Фильм должны были показать сначала в марте, потом выход перенесли на июль, а потом на август.

Как писал NEWS.ru, после того как в России открылись кинозалы, закрытые из-за пандемии коронавируса, их посещаемость упала более чем на 90% по сравнению с тем же периодом прошлого года.