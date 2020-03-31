https://static.news.ru/photo/ac4fb2e6-733d-11ea-90d9-fa163e074e61_660.jpg Спайк Ли Фото: Robert Gladden/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский режиссёр Спайк Ли выложил в свободный доступ сценарий своего фильма, который ему так и не удалось снять. Он назвал картину «проектом мечты».

Ли, который сейчас находится в изоляции из-за пандемии коронавируса, опубликовал в Instagram видео, в котором также призвал соблюдать меры безопасности.

Кинематографист немного рассказал о так и не снятом фильме и объяснил, что мечтал сделать его с актёром Дензелом Вашингтоном, но тот отказался, заявив, что уже слишком стар для этой роли. Сценарий рассказывает о бейсболисте Джеки Робинсоне. По словам Ли, картина заинтересует даже тех, кто не увлекается бейсболом или спортом в целом.

Как писал NEWS.ru, Спайк Ли планирует экранизировать мюзикл бывшего лидера Talking Heads Дэвида Бирна. Он возьмётся за представление под названием «Американская утопия», поставленное на Бродвее.