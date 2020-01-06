https://static.news.ru/photo/3ba85658-3137-11ea-af86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Председатель правления студии Юлиана Слащёва рассказала, что в прошлом году «Союзмультфильм» создал более 600 минут авторской и сериальной анимации.

Слащёва отметила, что 2019 год стал для анимационной индустрии в России процессом активного становления. По её словам, сейчас отечественный контент колоссально востребован и в студии постепенно наращивают производство. «Союзмультфильм» в прошлом году увеличил производство авторской анимации на 100 минут, по сравнению с результатами 2018 года.

Мы практически завершили первые сезоны наших мультсериалов «Простоквашино», «Оранжевая корова», «Монсики» (совместно с группой компаний «Рики»), и эти фильмы с большим успехом принимаются зрителем как в Интернете, так и на ТВ, — цитирует Слащёву РИА Новости.

Она рассказала, что серии «Простоквашино» собрали более 130 миллионов просмотров на YouTube. В 2019 году также запустили разработку новых серий другого культового мультсериала — «Ну, погоди!». Их премьера состоится летом. Кроме того, по сюжету о Волке и Зайце планируется снять полнометражный фильм.

По словам Слащёвой, «Союзмультфильм» вместе с командой разработчиков компьютерных игр создаст картину, которая разрабатывается на игровом движке.

Как писал NEWS.ru, 31 декабря 2019 года «Союзмультфильм» опубликовал праздничную серию «Простоквашино» с новогодними эпизодами.