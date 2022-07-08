Соавтор Шахназарова объяснил, почему «Мы из джаза — 2» не вышел в прокат Соавтор Шахназарова Бородянский объяснил срыв съёмок фильма «Мы из джаза — 2» участием Украины

Фото: kinocomedy.livejournal.com

Кадр из фильма «Мы из джаза»

Продолжение фильма празднующего 8 июля 70-летний юбилей Карена Шахназарова «Мы из джаза» не вышло в прокат из-за участия в проекте украинских партнёров. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил соавтор режиссёра, сценарист Александр Бородянский.

История очень странная. Инициатором продолжения был руководитель киевского джаз-коллектива Александр Фокин. Он позвонил мне, сказал, что говорил с Кареном Георгиевичем, и тот согласился быть не режиссёром, но продюсером, и предложил написать сценарий. Потом Карен отказался продюсировать фильм, Фокин всё искал режиссёра — приезжали американские постановщики не высшего класса, проводили пробы с участием звёзд американского джаза. А затем наступил 2014 год, и начались события в Крыму, — рассказал Александр Бородянский.

Сценарист отметил, что Фокин выкупил у него сценарий, и они продолжали «нормально общаться вплоть до спецоперации». Джазмен рассказывал про планы начать съёмки, но Бородянский, по его словам, «уже понимал, что продолжения не будет, так как в основе всё-таки российское кино».

На Украине бы этого не поняли. Фокин купил у меня сценарий, но я про него, честно говоря, уже забыл, — заключил автор.

Главным героем фильма «Мы из джаза — 2», согласно сценарию, должен был стать внук героя первой части (в исполнении Игоря Скляра). В 1990-е он эмигрирует в США, женится на богатой американке, становится бизнесменом, но при этом не перестаёт любить джаз. У него рождается сын Джеймс Ивэн, который наследует страсть к музыке и вместо того, чтобы заняться бизнесом отца, ссорится с родителями и уезжает играть джаз в Киев, в оркестр Фокина, где у него случается роман с местной девушкой.

Ранее сообщалось, что компания HBO разрабатывает продолжение популярного сериала «Игра престолов». По предварительным данным, главной фигурой в новых сериях фильма станет Джон Сноу. Исполнять его роль по-прежнему будет британский актер Кит Харингтон.

На текущий момент в компании находятся в разработке сразу семь новых проектов, связанных со вселенной «Игры престолов». Известно, что уже отсняли «Дом дракона», выпуск фильма пока планируется на 21 августа текущего года.