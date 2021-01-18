Скончался актёр Жан-Пьер Бакри

https://static.news.ru/photo/82db1706-59ac-11eb-bc3a-fa163e074e61_660.jpg Жан-Пьер Бакри Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Французский актёр, режиссёр и сценарист Жан-Пьер Бакри скончался на 70-м году жизни. Причиной смерти артиста стал рак.

О кончине сообщил телеканал BFMTV.

Бакри родился в мае 1951 года в Алжире. Затем его семья уехала во Францию. На протяжении десятилетий Бакри ассоциировался со своей женой, артисткой Аньес Жауи, с которой они организовали творческий тандем. Результатом совместного творчества стало большое количество сценариев, а также целый ряд фильмов, среди которых «Кухня и зависимость» (1992) и «Общественное место» (2018).

15 января скончался заслуженный артист России, актёр театра Олега Табакова Александр Воробьёв. Ему было 58 лет. Причиной смерти была названа продолжительная болезнь.

12 января умер артист Денис Карасёв. Ему было 57 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. В момент трагедии мужчина находился у себя дома и внезапно почувствовал себя плохо. Он смог вызвать скорую помощь, но медики не смогли ему помочь.

Как писал NEWS.ru, российский актёр Дмитрий Гусев скончался за рулём автомобиля. Он торопился на встречу с женой, чтобы отметить годовщину свадьбы. Артист участвовал в съёмках в московском районе Печатники, по окончании рабочего дня он сел в автомобиль, но сумел проехать только около 500 метров, ему стало плохо и артист умер. Гусеву было 45 лет, на здоровье артист не жаловался.