Сериал «Адмирал Кузнецов»: исторический прототип, актеры, премьера на ТВ

Фото: smotrim.ru

Игорь Петренко в сериале «Адмирал Кузнецов»

15 марта состоялся пресс-показ новой военно-исторической драмы «Адмирал Кузнецов». Чьей биографией вдохновлялись авторы ленты, кто в ней сыграл, когда состоится широкая премьера?

О чем сериал «Адмирал Кузнецов»

Историческая драма расскажет о подвигах самого молодого народного комиссара СССР Николая Кузнецова в годы Великой Отечественной войны. 34-летний молодой человек был первым моряком в этой должности. Над фильмом работала кинокомпания «Мостелефильм» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

События картины разворачиваются в июне 1941 года на Черном море. Вражеские суда одно за другим без причин покидают советские порты без объяснения причин, в то время как иностранные самолеты то и дело появляются в небе. Кузнецов понимает, что все происходящее — явный признак надвигающейся войны. Нарком с трудом добивается личной аудиенции у Иосифа Сталина, однако тот остается равнодушен к словам моряка.

Тем временем в Германии гросс-адмирал Эрих Редер и фюрер Адольф Гитлер обсуждают планы нападения на Советский Союз. Когда рейхсканцлер сомневается в успехе операции, чиновник заверяет, что атака пройдет благополучно, ведь нарком слишком молод и неопытен.

Фото: smotrim.ru Кадр из сериала «Адмирал Кузнецов»

Кузнецову не удается убедить Сталина в планах Германии и, вернувшись в штаб, он в порыве гнева заявляет, что «не доложил о реальной обстановке дел», поэтому теперь «корабли собраны на базах, как грибы в лукошках». Остыв, нарком отдает приказ принудительно посадить немецкие самолеты, а судам — ежедневно менять расположение.

После удара немецких войск по приграничной полосе от Баренцева до Черного моря, во время совещания Сталину доложили о потере 1200 новых самолетов, а потери личного состава исчислялись десятками тысяч. Кузнецов же доложил, что флот дал отпор противнику и не понес потерь среди кораблей, подводных лодок, самолетов и личного состава.

Шоураннеры отметили, что каждая серия картины будет сопровождаться кадрами из кинохроники военных событий, а также историческими справками о происходящих в фильме исторических поворотах.

«Наша картина — это несколько дней из жизни Николая Герасимовича Кузнецова, великого советского военачальника. <...> Мы не пытаемся охватить всю жизнь адмирала Кузнецова. Это восемь фрагментов жизни из начала 1940-х, когда он заявил о себе со всей мощью. Это начало войны, бомбардировка Берлина, Таллинский переход, Сталинград и открытие Нахимовского училища. В сериале есть батальные сцены, остросюжетные эпизоды, а также личная жизнь Кузнецова», — объяснял режиссер ленты Сергей Виноградов.

Кто сыграл в сериале «Адмирал Кузнецов»

Роль адмирала Кузнецова исполнил Игорь Петренко. Обозреватель Lenta.ru охарактеризовал его игру как «аскетичную», но исчерпывающе передающую суровое прошлое и стойкий характер.

«Тот груз ответственности, который был взвален на плечи достаточно молодого человека, решения, которые он принимает на фоне начала Великой Отечественной войны, делают Кузнецова Николая Герасимовича поистине грандиозной личностью. Но отыскать во всем этом именно живого человека, с его слабостями, сомнениями и переживаниями, это одна из основных задач», — делился Петренко во время съемок картины.

Фото: smotrim.ru Кадр из сериала «Адмирал Кузнецов»

Гросс-адмирала Эриха Редера сыграл Дмитрий Фрид, а Адольфа Гитлера — Сергей Комаров. Образ Сталина в сериале воплотил Леван Мсхиладзе. Зрители также увидят в картине Дарью Урсуляк, Анастасию Микульчину, Виталия Кищенко, Светлану Чуйкину и других.

Когда и где смотреть сериал «Адмирал Кузнецов»

Историю самого молодого народного комиссара СССР уместили в восемь серий по 50 минут. Сериал будет выходить на платформе «Смотрим».

Показ драмы также должен состояться на телеканале «Россия 1». Точная дата пока не названа.

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