Россияне назвали самую любимую картину «Мосфильма»

https://static.news.ru/photo/33a1e190-031e-11eb-8351-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Фильм «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» оказался самой любимой картиной киностудии «Мосфильм» среди россиян.

Согласно результатам опроса, ленту предпочли 69% зрителей, сообщает канал «Мосфильм. Золотая коллекция». Второе место заняла картина «Иван Васильевич меняет профессию» с результатом 64%. И тройку лидеров замыкает «Бриллиантовая рука», которую выбрал 61% респондентов, передаёт «Газета.Ru».

В топ-10 также вошли «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», «Джентльмены удачи», «Ирония судьбы, или С лёгким паром», «Любовь и голуби», «Девчата», «Москва слезам не верит» и «Двенадцать стульев».

Как писал NEWS.ru, российские кинокритики назвали лучшие фильмы отечественного производства, снятые за последние 10 лет. Лидером оказался «Левиафан» Андрея Звягинцева.